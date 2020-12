Robot aspirapolvere in offerta su Amazon: ecco iRobot Roomba 671

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo il robot aspirapolvere iRobot Roomba 671 proposto ad un prezzo veramente interessante.

Ma andiamo con ordine, analizzando le specifiche tecniche di questo dispositivo. Si tratta appunto di un robot aspirapolvere Wi-Fi, adatto sia a pavimenti che tappeti, dotato di sistema di pulizia a tre fasi: cattura sporco, polvere e detriti.

Inoltre, è in grado di imparare le tue abitudini di pulizia, suggerendoti programmi per soddisfare le tue esigenze e azioni di pulizia extra durante la stagione delle allergie.

Ottime anche le spazzole di cui dispone: ce n’è una laterale che raccoglie lo sporco lungo i muri e gli angoli, e due poste al di sotto dell’apparecchio, controrotanti in setola e gomma per raccogliere lo sporco più pesante.

Ottima anche la tecnologia di navigazione iAdapt, che sfrutta una serie di sensori intelligenti per consentire al robot di assumere più di 60 decisioni al secondo e adattare i suoi movimenti in base alla tua casa. Ha una potenza di 33 W ed è compatibile con tutti i principali assistenti vocali. Integra anche la tecnologia Dirt Detect.

Veniamo al prezzo: in questo momento il robot aspirapolvere iRobot Roomba 671 è proposto alla cifra di 199,99 euro. Davvero notevole, difficilmente lo si trova ad un prezzo così basso.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare iRobot Roomba 671 al prezzo scontato di 199,99 euro.