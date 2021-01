Su Amazon oggi c’è in offerta Nokia 5.1 Plus

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare Nokia 5.1 Plus, smartphone di fascia medio-bassa ma con caratteristiche tecniche e funzionalità davvero interessanti.

E’ dotato innanzitutto di un display leggermente più piccolo rispetto ai device attualmente in circolazione (è un 5.8″ HD+) e per quanto riguarda le prestazioni, dispone di un processore MediaTek Helio P60 octa-core, accompagnato da 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna.

A livello di autonomia, monta una batteria molto capiente, che garantisce dunque una durata prolungata. Per quanto concerne il comparto fotografico, può contare su una fotocamera principale da 13 MP PDAF, una camera secondaria da 5MP e infine c’è una camera frontale da 8MP. Inoltre, non manca il supporto al dual SIM.

Infine, il capitolo più importante: il prezzo. In questo momento Nokia 5.1 Plus su Amazon è venduto a 109,90 euro anzichè 135,72 euro. Niente male, non è vero?

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promozione in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!