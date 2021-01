Offerte Amazon oggi: lo smartwatch Fitbit Inspire 2 in promo!

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare Fitbit Inspire 2. Si tratta di uno smartwatch davvero interessante messo in promo, ma con una sorpresa.

Ma andiamo con ordine: è un fitness tracker con caratteristiche tecniche notevoli. In primis garantisce una rilevazione continua del battito cardiaco, utile per tracciare con precisione le calorie bruciate e ottimizzare l’allenamento.

Inoltre, registra passi, distanza e calorie bruciate tutto il giorno, e traccia il tempo che trascorri nelle fasi di sonno leggero, profondo e REM.

La durata della batteria è di 10 giorni e a livello di compatibilità è compatibile con iOS 12.2 o successive & Android OS 7.0 o successivi. La grande novità di questa promozione è però la prova gratuita Fitbit premium: Inspire 2 include un anno di prova gratuita del servizio Fitbit Premium, che ti offre programmi su misura di fitness e nutrizione, consigli personalizzati e motivazione, strumenti per il sonno e molto altro

Veniamo al prezzo: in questo momento è proposto alla cifra di 82,90 euro anzichè 97,99 euro. Un risparmio notevole, considerando anche la presenza dell’app in questione.

In sintesi, un'occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promozione in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all'altro.