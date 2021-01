Offerte Amazon oggi domenica 10 gennaio: tanti proiettori!

Tra le offerte Amazon oggi presenti in questo momento all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare tre proiettori davvero notevoli.

Il primo modello che ti proponiamo è il più economico del tris: si tratta di Abox GC-357, un mini-proiettore portatile wireless, che supporta una risoluzione FHD 1080p.

E’ compatibile sia con Android che iOS. Possiede un rapporto di contrasto di 6000:1 ed è dotato di una lente in vetro rivestito a 7 strati, che riduce efficacemente la dispersione di luminosità e colore. Ora costa 84,95 euro anzichè 110 euro.

Proseguiamo con il proiettore Yaber V2, altro modello wireless con risoluzione 1080p. La luminosità è ottima, così come anche l’audio stereo incorporato. Compatibile sia con Android che iOS, può essere collegato a diversi dispositivi, anche alle console videogame.

In questo momento costa 93,49 euro anzichè 129,99 euro.

Infine, concludiamo con un il proiettore più costoso del tris: stiamo parlando di Apeman LC650, dispositivo con risoluzione 1080p ma con supporto al 4K. Ha inoltre un alto rapporto di contrasto di 5000: 1.

Ottima la presenza della correzione trapezoidale orizzontale e verticale estesa. Ha anche due altoparlanti stereo inclusi. Ora viene venduto al prezzo di 169,99 euro anzichè 219,99 euro.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!