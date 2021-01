Offerte Amazon oggi sabato 9 gennaio: quante promo!

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare un tris di promozioni davvero interessanti.

Il primo dispositivo che vogliamo consigliarti è Amazfit GTR, uno smartwatch sportivo con display AMOLED da 1,39″, 12 modalità sportive, modulo GPS + GLONASS, frequenza cardiaca continua 24 ore su 24 e batteria a lunga durata. In questo momento costa 110 euro anzichè 130 euro.

Continuiamo con un ottimo purificatore d’aria Bimar, dispositivo smart dotato di connessione Wi-Fi. E’ un prodotto caratterizzato dalla presenza di filtro HEPA, super silenzioso, elimina polvere, odori, batteri, peli degli animali ecc. Ora è proposto al prezzo di 79,99 euro anzichè 99,99 euro.

Chiudiamo con un videogame platform davvero delizioso: stiamo parlando di Sackboy: A Big Adventure, titolo con protagonista il buffo e pupazzoso Sackboy. Sviluppato da Sumo Shieffeld per PlayStation, è un videogame avventuroso e molto divertente. Può essere giocato da soli o in compagnia di altri tre amici. Costa 50,29 euro anzichè 70,99 euro.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!