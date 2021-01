Offerte Amazon oggi 8 gennaio 2021: tanti smartphone in promo

Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, vogliamo segnalarti tre smartphone in sconto davvero interessanti

Il primo modello che ti proponiamo è il più economico del tris: si tratta di Oukitel C21, device caratterizzato da un display da 6,4″ FHD+, un comparto fotografico quad camera con sensore principale da 16 MP e una batteria da 4000 mAh. Un buonissimo smartphone di fascia bassa, proposto ora al prezzo di 110 euro anzichè 130 euro.

Proseguiamo con uno smartphone di fascia più alta, ovvero Blackview BV6300 Pro, un modello rugged con display piccolo da 5,7″ HD, processore Helio P70 Octa-core abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e una batteria da 4380 mAh. Super resistente, questo device è in questo momento venduto alla cifra di 184 euro anzichè 230 euro.

Infine, concludiamo con un altro modello, top di gamma tra gli smartphone cosiddetti rugged, cioè resistenti per attività all’aperto. Stiamo parlando di Ulefone Armor 9E. Dispone di uno schermo da 6,3″ FHD+, processore Helio P90 octa-core abbinato a 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Notevole la batteria da 6600 mAh.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!