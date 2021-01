Offerte Amazon oggi giovedì 7 gennaio: ecco i prodotti migliori

Tra le Amazon offerte oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare alcuni prodotti messi in promozione davvero interessanti.

Uno di questi è sicuramente il caricatore wireless per auto Hoco. Compatibile con tutti gli smartphone di ultima generazione e non solo, dispone di una base regolabile che si adatta praticamente a tutti i dispositivi con display che va dai 4,7 ai 6,5″. Il suo funzionamento è molto semplice e può essere installato dove si preferisce. In questo momento costa solo 27 euro, ma solo per oggi.

Proseguiamo cambiando completamente categoria con questo kit di videosorveglianza Reolink. Si tratta di uno dei prodotti più completi facenti parte di questa categoria. Ha una risoluzione 4K Ultra HD con Visione Notturna a 30 metri. Dispone di 18 LED a infrarossi, che offrono immagini nitide e chiare anche e soprattutto di notte. Dispone di una HDD da 2 TB. In questo momento viene venduta al prezzo di 477 euro anzichè 636 euro.

Chiudiamo con un ottimo antivirus, che può sempre servire. La versione 2021 di McAfee Total Protection è in promozione al prezzo di 16,99 euro anzichè 39,99 euro. Dura un anno e può essere utilizzato fino a 3 dispositivi per la sicurezza, gestione password ecc. Assolutamente consigliato.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!