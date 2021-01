Offerte Amazon oggi Epifania: i migliori prodotti in promo

Tra le offerte Amazon oggi giornata dell’Epifania presenti in questo momento, ci sono tantissimi prodotti di diversa tipologia proposti in sconto.

Uno di questi è il purificatore d’aria AirPurifier di Samsung: si tratta di un apparecchio in grado di coprire fino a 60 metri quadri. E’ dotato di display smart che indica la qualità d’aria, filtraggio multiplo e autoregolazione in base alla qualità dell’aria. In questo momento costa 279 euro anzichè 389 euro.

Un altro dispositivo che consigliamo è Rowenta TN9130, rasoio e rifinitore per viso, barba e corpo. Dispone di una serie completa di 7 accessori per la cura del corpo e della barba. La durata della batteria è di 60 minuti. Costa 34,99 euro anzichè 52,99 euro.

Continuiamo con il ferro da stiro più venduto su Amazon, che è sempre un apparecchio Rowenta: si tratta del modello VR8220 Powersteam, dotato di ampio serbatoio estraibile da 1,5 l a riempimento continuo. La sua piastra ha 400 fori di uscita del vapore. Possiede 4 filtri anticalcare. Ora costa 99,99 euro anzichè 196,97 euro.

Hai invece bisogno di un’aspirapolvere senza fili in sconto? Dreame V9 Mistral potrebbe essere il prodotto giusto. E’ dotata di un motore digitale che raggiunge 400 w e 100.000 giri/minuto, di 5 sistemi filtranti e 60 minuti di autonomia. Costa 159,99 euro anzichè 199,99 euro.

Chiudiamo con un forno a microonde grill Samsung da 800 W e capacità di 23 l. Ha un sistema di tripla distribuzione che garantisce una cottura ottimale. In questo momento il suo prezzo è di 99 euro anzichè 129 euro.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!