Le app e i servizi streaming per gli amanti del calcio: tra conferme e importanti novità

La Champions League su Amazon Prime: un altro punto per i servizi streaming

Lo streaming on demand è ormai un servizio all’ordine del giorno per gli amanti del calcio, i quali, vista l’attuale situazione, non possono più seguire le partite allo stadio, sebbene non vogliano, comunque, rinunciare alle dirette e all’emozione della gara.

Se i diritti per la trasmissione delle partite, fino ad ora, hanno avuto per protagonisti principali Sky Go/Now Tv e DAZN, di recente ha fatto il proprio ingresso sul campo anche Amazon Prime, – servizio conosciutissimo dagli utenti web – che ha da poco ufficializzato la trasmissione in diretta di 16 partite della Uefa Champions League, il mercoledì sera, a partire dal 2021/2022, così come anche le finali della Supercoppa Uefa, per ben tre stagioni.

Le app e il calcio: la tecnologia fa gol anche in versione mobile

L’approccio crescente verso la visione del calcio in formato virtuale, del resto, ha conquistato anche il mondo delle app, dato che molti calciofili sono interessati anche a seguire le proprie squadre del cuore con la flessibilità che soltanto i dispositivi mobili possono garantire.

Tra le app più utili in questo senso ci sono quelle di Rai Play e Mediaset Play, ma anche quella dell’emittente tv tematica Sportitalia, che, dopo l’arrivo del progetto “Si Smart”, datato 2019, è scesa in campo con un’omonima applicazione, piuttosto apprezzata dai naviganti – come si evince dai numerosi download -.

Il panorama del calcio a portata di click è completato dalle migliori app scommesse – proposte in Italia dagli operatori legali con licenza AAMS (ADM) – , le quali, talvolta, offrono anche servizi in streaming, oltre alla funzione delle scommesse “live”, che unisce risultati in diretta e quote aggiornate in tempo reale.

E proprio gli aggiornamenti in real time sono probabilmente il motivo della diffusione di app come quella di Rai Radio 1, le cui radiocronache in diretta, insieme ai podcast, richiamano ai tifosi l’accessibilità e la fluidità dei vecchi commenti dei cronisti via radio.

Il calcio in pratica: ecco il progetto dell’app Golee

A conferma della crescente disposizione del mondo del calcio verso le app – oltre ai seguitissimi profili social di calciatori e importanti società – ci sono anche progetti innovativi che riguardano lo sport più amato dagli italiani in senso pratico.

A questo proposito non si può non parlare di “Golee”, un’app che consente di gestire le società sportive – dagli allenamenti ai match -, con particolare riferimento all’attività dilettantistica, la quale fa parte integrante del successo del calcio nel Belpaese