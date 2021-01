Tra le offerte Amazon oggi presenti sull’e-commerce segnaliamo una serie di smartphone Xiaomi proposti in forte sconto. Andiamo a scoprire tutte le promozioni attive in questo momento.

Il primo device che ti proponiamo è Xiaomi Poco X3 NFC, uno degli ultimi smartphone usciti dai laboratori della casa cinese. Si tratta di un device davvero interessante: è dotato di un display da 6,67″ FHD+ e un processore Snapdragon 732G abbinato a 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Dispone inoltre di un comparto fotografico composto da una quad camera con sensore principale da 64 MP e di una batteria da 5160 mAh. Ora costa 239,90 euro anzichè 269 euro.

L’altro modello su cui vale la pena fare un pensierino è Xiaomi Redmi Note 9 Pro, uno smartphone con DotDisplay da 6,67″ FHD+ e processore Snapdragon 732G abbinato a 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna.

Anch’esso ha una quad camera con sensore principale da 64 MP, mentre la batteria arriva a 5020 mAh. Ha la tecnologia NFC. In questo momento costa 269 euro.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!