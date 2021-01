Watch Dogs Legion tra le offerte Amazon di oggi

Tra le offerte Amazon di oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare una promozione davvero notevole su Watch Dogs Legion.

Terzo capitolo della serie, Legion è uscito lo scorso ottobre per PS4 e Xbox One, mentre a Novembre è stato reso disponibile su PS5 e Xbox Series X e S. Fin da subito è stato apprezzato sia da pubblico che da critica.

Recluta nella tua Resistenza chiunque tra gli abitanti di Londra: da un agente MI6 fino a uno spietato lottatore a mani nude, un hacker brillante o un pilota di corse clandestine.

Dopo che un misterioso aggressore innesca degli attacchi terroristici devastanti a Londra, DedSec, una resistenza segreta clandestina, ha bisogno del tuo aiuto.

La tua missione è quella di ricostruire DedSec per combattere contro coloro che vogliono mantenere Londra oppressa. Lungo la tua strada incontrerai i personaggi più vari, siano essi nemici o alleati, mentre combatti per Londra.

È il momento di riprendersi Londra e chiunque tu veda in questa iconica città può essere reclutato nella tua resistenza. Corrotti opportunisti hanno preso il sopravvento e ora dipende da te organizzare una resistenza per restituire la città alla gente. Con un’intera popolazione di potenziali reclute e la tecnologia della città sul palmo della tua mano, dovrai hackerare, infiltrarti e combattere a modo tuo per liberare Londra.

In questo momento, Watch Dogs: Legion è venduto al prezzo di 39,99 sia su PS5, PS4 e Xbox One. Ecco tutte e tre le versioni in offerta:

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promozione in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!