Tra le offerte Amazon oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare alcuni smartwatch messi in promozione.

Il primo modello che ti proponiamo è il più economico del tris: si tratta di Xiaomi Mi Watch Lite, dotato di display LCD TFT 1,4″, integra fino a 11 modalità sportive e monitora sonno e frequenza del battito cardiaco. Possiede un’autonomia fino a 9 giorni con una ricarica. In questo momento costa 69,99 euro.

Proseguiamo con il nuovissimo Xiaomi Mi Watch, arrivato ufficialmente in Italia poche ore fa. Ha caratteristiche tecniche di alto livello, a partire dal suo display AMOLED HD 1,9″. Integra qualcosa come 117 modalità di fitness, la misurazione dell’ossigeno nel sangue e monitora il livello di stress.

Ha un’autonomia di 16 giorni con una ricarica. In questo preciso istante non è disponibile su Amazon, ma le scorte saranno rimpolpate in queste ore: basta monitorare il link di seguito. Costa 129,99 euro.

Infine, concludiamo con quello che si può definire un bundle: Fitbit Sense + Aria Air Bilancia. I due prodotti costano in totale 329,90 euro.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!