Samsung Galaxy S21 tra le offerte Amazon di oggi

Tra le offerte Amazon oggi presenti in questo momento sull’e-commerce, ne segnaliamo in particolare una, ovvero quella che riguarda Samsung Galaxy S21.

In sostanza, acquistando un modello di Galaxy S21, puoi ottenere in omaggio il caricabatterie (non più incluso nella confezione) ed utilizzando il codice S21TRADEIN in fase di checkout, riceverai uno sconto di ben 100 euro.

Inoltre, Amazon ha lanciato una campagna promozionale ulteriore rispetto alla proposta del brand coreano: se acquisti il nuovo device di Samsung entro il 28 gennaio, potrai avere in regalo due accessori. Si tratta degli auricolari Galaxy Buds e di Samsung SmartTag.

Ottenerli è semplice: basta acquistare il device e registrare il prodotto sul portale Samsung Members. Per poter ricevere il premio selezionato, l’utente deve portare a termine la seguente procedura dalle 00:00 del 14 gennaio 2021 ed entro le ore 23:59 del 18 marzo 2021:

Acquista dalle 00:00 del 14 gennaio 2021 alle 23:59 del 28 gennaio 2021 un Prodotto Promozionato Samsung Galaxy S21, S21+, o S21 Ultra in Versione Italiana (Codici prodotto su cui si applica l’iniziativa riportati sopra) Non appena riceverai l’e-mail di conferma spedizione, richiedi la fattura come indicato nella nostra pagina di aiuto dedicata: Stampa la ricevuta d’acquisto o la fattura. Registra il tuo ordine sul sito Samsung https://members.samsung.it/promozioni, completando i seguenti step: (i) compila l’apposito modulo, (ii) inserisci i dati personali e di contatto (nome, cognome, cellulare, email), (iii) carica la fattura (prova d’acquisto), (iv) indica IMEI, codice seriale e data di acquisto, (v) carica la foto dell’etichetta del prodotto promozionato contenente il codice IMEI, (iv) seleziona il premio che desideri ricevere. Una volta completata la registrazione del Prodotto Promozionato sul Sito con tutti i dati richiesti, il Destinatario riceverà una e-mail di conferma contenente il numero d’ordine relativo alla propria richiesta. Leggi il regolamento dell’iniziativa

Di seguito ecco il link per acquistare uno dei nuovi modelli S21 lanciati sul mercato:

In sintesi, un'occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promozione in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all'altro.