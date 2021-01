Cagliari-Milan dove vederla gratis in diretta streaming

Sei alla ricerca di maggiori informazioni su dove vedere Cagliari-Milan gratis? In questo articolo ti diamo tutte le istruzioni per assistere alla diretta in streaming dell’ultima partita della 18a giornata di Serie A.

Il Milan deve rispondere ai cugini nerazzurri, vittoriosi ieri contro la Juventus, mentre il Cagliari vuole provare ad allontanarsi dalla zona retrocessione, ora ad un solo punto.

Un match importante dunque quello del Monday Night, perciò andiamo a scoprire tutti i dettagli su dove vedere la partita e altre interessanti indiscrezioni.

Cagliari-Milan dove vederla gratis

Se ti stai chiedendo come vedere Cagliari-Milan gratis, sappi che ci sono brutte notizie: negli ultimi tempi c’è stato un vero e proprio “giro di vite” per quanto riguarda i siti di streaming illegali.

Sul web esistono ancora alcuni portali che garantiscono ancora questo servizio, ma ne sconsigliamo l’utilizzo per varie ragioni. In primis, perchè si tratta di piattaforme pirata illegali, in secondo luogo perchè potrebbero recare danni al tuo PC, smartphone o tablet.

E allora, qual è la soluzione per vedere la partita di stasera?

Cagliari-Milan dove vederla

Spesso ci si pone questa domanda con riferimento al fatto che le partite le fanno vedere due piattaforme: Sky oppure DAZN. Infatti, le partite di ogni giornata vengono distribuite in questa maniera: sette partite a Sky e tre a DAZN.

Cagliari-Milan verrà trasmessa in diretta su Sky Sport, con ampio pre e post partita. Tutti gli abbonati alla pay tv avranno inoltre la possibilità di seguire la partita anche in diretta streaming gratis grazie all’app Sky Go, disponibile sia su PC che smartphone e tablet.

Ricordiamo infine le probabili formazioni di questa sera, con il quasi sicuro impiego di Zlatan Ibrahimovic dall’inizio:

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Oliva; Joao Pedro, Sottil; Simeone

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Castillejo, Brahim, Hauge; Ibrahimovic