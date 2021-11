Disney+ ha 118,1 milioni di abbonati a due anni dal lancio

Disney+ ha ora più di 118 milioni di abbonati pagati in tutto il mondo, ha annunciato oggi Disney nel suo rapporto sugli utili per il quarto trimestre del 2021. Il servizio di streaming ha guadagnato 2,1 milioni di abbonati nell’ultimo trimestre e 44,4 milioni di abbonati nel corso degli ultimi 12 mesi.

A novembre 2020, Disney+ aveva 73,7 milioni di abbonati, quindi la sua crescita nell’ultimo anno è stata astronomica. Disney+ ha superato tutte le aspettative da quando è stato lanciato nel novembre 2019. Quando il servizio è uscito per la prima volta, Disney ha dichiarato di voler raggiungere dai 60 ai 90 milioni di abbonati entro il 2024, un traguardo raggiunto entro la fine del 2020.

Disney ora prevede di avere da 230 a 260 milioni di abbonati in tutto il mondo entro il 2024 e, se Disney raggiungerà questo obiettivo, Disney+ avrà più abbonati di quanto ne abbia oggi Netflix. A partire da ottobre 2021, Netflix ha 213,5 milioni di abbonati in tutto il mondo.

Netflix e Disney+ sono due dei servizi di streaming più popolari, con un numero di abbonati che supera altri servizi come Hulu e Apple TV+ . Hulu ha 43,8 milioni di abbonati, ma Apple non ha mai condiviso i numeri degli abbonati per ‌Apple TV+‌.

‌Apple TV+‌ e Disney+ sono stati lanciati contemporaneamente, ma Disney+ ha visto una crescita molto più rapida grazie al suo catalogo arretrato di contenuti Disney, Marvel e Star Wars, insieme a nuovi popolari spettacoli come “The Mandalorian”, “WandaVision”, “Loki” e “Il falco e il soldato d’inverno”.

Apple sta lavorando duramente per rafforzare la sua selezione di film e programmi TV originali, ma ci vorranno anni prima che ‌Apple TV+‌ abbia un catalogo in grado di competere con le offerte di altri servizi di streaming.