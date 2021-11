La serie Samsung Galaxy Note 20 ottiene One UI 4 beta

Dopo aver aperto il suo programma beta One UI 4 ai suoi smartphone di punta del 2021, secondo quanto riferito Samsung sta aprendo il programma beta per alcune delle sue ammiraglie del 2020, vale a dire la serie Galaxy Note 20 .

SamMobile ha individuato l’aggiornamento insieme al registro delle modifiche completo, che dovrebbe corrispondere in gran parte a ciò che abbiamo visto finora in One UI 4 beta con dispositivi come il Galaxy S21 . Ciò include impostazioni di privacy avanzate, aggiornamenti all’aspetto generale con un nuovo motore di temi simile al colore dinamico di Material You, nuovi widget e altro ancora.

L’ ultima versione beta di One UI 4 lanciata per il Galaxy S21 era piena di correzioni di bug, poiché siamo vicini alla versione stabile dell’aggiornamento.