La multa di 2,42 miliardi di euro inflitta a Google è stata confermata dal Tribunale.

In quella che si presenta come un’enorme battuta d’arresto per Google, il 10 novembre la seconda corte più alta d’Europa ha respinto l’appello del gigante della ricerca contro una sentenza del 2017 della Commissione europea.

La Commissione europea aveva scoperto che Google aveva abusato del suo dominio di ricerca per promuovere il proprio servizio di acquisti comparativi rispetto a quelli dei suoi rivali. In relazione all’infrazione, la Commissione ha inflitto a Google e alla sua società madre Alphabet una pesante ammenda di 2,4 miliardi di euro (circa 2,8 miliardi di dollari) .

La corte ha rilevato che Google aveva effettivamente violato le leggi antitrust “favorendo il proprio servizio di shopping comparativo sulle sue pagine dei risultati generali attraverso una visualizzazione e un posizionamento più favorevoli, mentre relegando i risultati dei servizi di confronto concorrenti in quelle pagine mediante algoritmi di ranking”.

A seguito di una nuova valutazione della violazione, il tribunale ha anche “confermato l’importo della sanzione e respinto le argomentazioni di Google secondo cui non avrebbe dovuto essere inflitta alcuna sanzione”. La sentenza del 2017 è stata la prima di tre importanti cause contro Google da parte delle autorità antitrust dell’UE.

La Commissione Europea ha multato Google per un totale di 8,25 miliardi di euro negli ultimi dieci anni. L’agenzia sta attualmente indagando anche su altri giganti tecnologici statunitensi come Amazon, Apple e Facebook su possibili violazioni dell’antitrust.