La serie Galaxy S22 di Samsung potrebbe essere alimentata dallo Snapdragon 898 ovunque

La scorsa settimana, un’enorme perdita ci ha dato il nostro primo sguardo nel mondo reale al Galaxy S22 Ultra di Samsung. Una nuova voce è ora emersa online, secondo cui Samsung ha deciso di equipaggiare la serie Galaxy S22 con i chip Snapdragon 898 di Qualcomm in tutti i mercati.

Le informazioni provengono da YouTuber Super Roader, che sembra essere un ex dipendente Samsung. Super Roader ha affermato nel suo ultimo video che la carenza globale di semiconduttori ha costretto Samsung a cambiare idea sull’Exynos 2200 e a lanciare le sue ammiraglie di nuova generazione con lo Snapdragon 898 in tutto il mondo.

Si ritiene inoltre che la carenza globale di chip sia il motivo per cui Samsung ha deciso di ritardare il lancio del suo successore Galaxy S20 FE a gennaio 2022. Non è solo Samsung ad essere stata colpita dal problema. Apple è stata anche costretta a ridurre di 10 milioni di unità il suo obiettivo di produzione di iPhone 13 per il 2021 a causa della carenza di componenti.

Secondo l’informatore Jon Prosser, la gamma Galaxy S22 sarà svelata in occasione di un evento Unpacked l’8 febbraio. L’evento inizierà apparentemente alle 10:00 ET e i telefoni saranno disponibili per il preordine lo stesso giorno. Si dice che la disponibilità al dettaglio sia prevista per il 18 febbraio.