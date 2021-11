La disponibilità di iPhone 13 dovrebbe migliorare con l’avvicinarsi delle festività natalizie

Si prevede che la disponibilità dell‘iPhone 13 migliorerà nelle prossime settimane con l’avvicinarsi delle festività natalizie, attenuando forse le preoccupazioni di analisti e clienti sul fatto che la disponibilità del prodotto sarebbe rimasta eccezionalmente limitata quando i consumatori iniziano gli acquisti natalizi.

Come molti altri prodotti, l’ iPhone ha subito le conseguenze di una carenza globale di chip che ha avuto un impatto sulla produzione e sulla disponibilità generale del prodotto. I tempi di spedizione stimati per iPhone 13‌ erano di settimane, se non mesi, in alcune località per configurazioni specifiche.

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, tuttavia, i fornitori di Apple sono riusciti ad alleviare la carenza di alcuni componenti, consentendo alla produzione di “iPhone 13” di accelerare, secondo DigiTimes . I partner della catena di approvvigionamento di Apple stanno iniziando a notare il divario tra la domanda e l’offerta di iPhone 13‌ che “si sta gradualmente restringendo” grazie alla produzione accelerata di circuiti integrati incorporati nell’‌iPhone‌.

Apple lo scorso trimestre ha dichiarato che la carenza di chip e le complicazioni che ostacolano la produzione a causa della crisi sanitaria globale sono costate 6 miliardi di dollari. Il CEO di Apple, Tim Cook , e il chief financial officer della società, Luca Maestri, hanno avvertito gli investitori che l’impatto della carenza di chip dovrebbe essere superiore a $ 6 miliardi per il prossimo trimestre delle vacanze.

Tutte le categorie di prodotti Apple, dagli AirPods al Mac, hanno visto notevoli aggiornamenti negli ultimi mesi che dovrebbero attrarre i clienti in cerca di shopping natalizio.