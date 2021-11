WhatsApp implementa il supporto multi-dispositivo per tutti gli utenti su iOS e Android

WhatsApp ha implementato il supporto multi-dispositivo per tutti gli utenti su iOS e Android, consentendo a WhatsApp di essere utilizzato su un massimo di quattro dispositivi collegati senza che gli utenti debbano essere connessi tramite uno smartphone.

Per abilitare il supporto multi-dispositivo, gli utenti devono partecipare alla beta multi-dispositivo. Avvia WhatsApp su iPhone, quindi seleziona Impostazioni -> Dispositivi collegati . Seleziona Beta multi-dispositivo , quindi tocca Partecipa alla Beta . Una volta fatto, sarai in grado di iniziare a collegare i dispositivi.

Dopo che i tuoi dispositivi sono stati collegati, i messaggi possono essere inviati e ricevuti utilizzando l’app desktop WhatsApp o il servizio basato sul Web e il tuo telefono non dovrà più rimanere online, anche se al momento non è possibile eliminare messaggi o thread di conversazione da un dispositivo collegato.

Vale la pena notare che non puoi inviare messaggi o chiamare dal Web, dal desktop o dal portale agli utenti che hanno una versione obsoleta di WhatsApp sul proprio telefono e puoi avere un solo telefono connesso al tuo account WhatsApp alla volta. Le chiamate e i messaggi personali rimangono crittografati end-to-end su tutti i dispositivi.

Se non utilizzi il telefono per più di 14 giorni, i dispositivi collegati verranno disconnessi. Dato che la funzionalità è ancora in beta, WhatsApp avverte anche che le prestazioni e la qualità del suo servizio potrebbero essere influenzate, sebbene gli utenti possano abbandonare la beta in qualsiasi momento.

Secondo quanto riferito, WhatsApp sta lavorando su una versione per iPad della sua app e la società di proprietà di Meta ha lasciato intendere che il lancio del supporto multi-dispositivo porterà la versione per iPad un passo avanti verso il rilascio.