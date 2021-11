Netflix Gaming porta i titoli mobile su Android a partire dal 3 novembre

Netflix vuole espandersi con lo streaming nei giochi. A partire da mercoledì 3 novembre, gli abbonati Netflix su dispositivi Android vedranno una sezione chiamata “Tutti i titoli per dispositivi mobili” in cui puoi scaricare giochi Android gratuitamente tramite il tuo abbonamento. Netflix Games promette che non ci saranno acquisti in-app in questi giochi.

Al momento, le offerte mobili di Netflix sono limitate a cinque giochi: Stranger Things: 1984, Stranger Things 3: The Game, Shooting Hoops, Card Blast e Teeter Up. Non esattamente i migliori giochi Android o alla portata delle centinaia di giochi di Play Pass, ma comunque un bel vantaggio per gli abbonati.

Anche la libreria di giochi di Netflix non sarà disponibile nell’app Netflix su TV, iPhone o iPad. Ma le aspirazioni di cloud gaming di Netflix Games suggeriscono che continuerà ad espandere la sua libreria di giochi su una gamma più ampia di dispositivi. In un tweet , Netflix Games ha affermato che iOS è “in arrivo”, anche se non abbiamo un calendario.

Puoi scaricare un gioco su più dispositivi utilizzando lo stesso account finché “non raggiungi il limite del tuo dispositivo”, afferma Netflix. A quel punto, l’app ti avviserà in modo da poter “escludere i dispositivi non in uso o disattivarli da remoto su Netflix.com per liberare uno slot”. Inoltre, non è possibile accedere a questi giochi tramite i profili dei bambini a meno che non si utilizzi il PIN per sbloccarli.

Netflix Games ha notato nel suo comunicato stampa che alcuni giochi richiedono una connessione online in ogni momento per essere giocati. Forse Netflix non vuole che tu scarichi un sacco di giochi, annulli l’abbonamento e continui a giocarci in modalità aereo? Indipendentemente da ciò, questo requisito sarà fastidioso per le persone che desiderano giocare in aree o metropolitane a bassa copertura.