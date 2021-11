iOS 15.2 Beta: come utilizzare la funzione Nascondi la mia email nell’app di posta

Con iOS 15 e la funzione Nascondi la mia email esclusiva per gli abbonati iCloud +, puoi creare indirizzi email univoci e casuali che inoltrano alla tua casella di posta personale ogni volta che vuoi mantenere privato il tuo indirizzo email personale. In iOS 15.2, che è attualmente in versione beta, puoi utilizzare Hide My Email direttamente dall’app Mail.

Quando utilizzi Hide My Email, tutte le email inviate all’indirizzo email casuale creato da Apple ti vengono inoltrate in modo che tu possa rispondere se necessario, ma la persona che riceve non vede il tuo vero indirizzo email.

Ciò è particolarmente utile se pensi che un’azienda possa condividere il tuo indirizzo e-mail con agenzie pubblicitarie o altre terze parti per scopi di marketing. Fornire loro un indirizzo fittizio significa che puoi eliminare l’indirizzo in qualsiasi momento, assicurandoti che eventuali e-mail non richieste non raggiungano la tua casella di posta.

Ecco come funziona con l’app Mail in iOS 15.2.

Avvia l’app Mail sul tuo iPhone o iPad . Tocca l’ icona Nuovo messaggio nell’angolo in basso a destra della schermata principale di Mail per comporre un messaggio nel modo normale. Compila il campo A:. Quindi, tocca il campo Cc/Bc, Da: per comprimerlo, quindi tocca di nuovo Da . Scorri fino alla fine dell’elenco degli indirizzi disponibili e seleziona Nascondi la mia e-mail . Ora componi la tua email normalmente e inviala

Inoltre, in qualità di abbonato ‌iCloud‌+ a pagamento, puoi utilizzare indirizzi e-mail casuali quando ti viene chiesto di inserire il tuo indirizzo e-mail su un sito Web in Safari. Basta selezionare l’opzione Nascondi la mia email quando appare sullo schermo.