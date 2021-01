Offerte Amazon oggi: tante stampanti Epson in promozione

Tra le offerte Amazon oggi presenti attualmente sull’e-commerce, oggi segnaliamo in particolare la presenza di diversi modelli di stampanti Epson in promozione.

Si va da apparecchi economici a dispositivi più costosi: insomma, sicuramente troverai quello più adatto alle tue esigenze. Se stai cercando una stampante ad inchiostro semplice oppure una multifunzione con caratteristiche di alto livello, questo è il momento giusto per acquistarla.

Partiamo dal primo modello, ovvero Epson EcoTank ET-M1140: si tratta di una stampante in bianco/nero, in grado di operare ad una velocità di 20 ppm3. Dispone di un vassoio da 250 fogli.

E’ la stampante più economica di quelle proposte in offerta da Amazon: costa 159,99 euro.

Di livello sicuramente più alto il secondo modello che andiamo a proporti, ovvero Epson EcoTank ET-2751. E’ una stampante multifunzione 3-in-1: infatti copia, scansiona e ha la funzionalità stampa fronte-retro.

Può stampare diversi formati. In questo momento costa 279,95 euro anzichè 349,99 euro.

Infine, chiudiamo con l’ultimo modello in offerta su Amazon: stiamo parlando di Epson Eco-Tank ET-16600, un vero gioiellino multifunzione (copia, scansiona, stampa e manda fax).

Il suo punto forte è sicuramente la velocità: la prima pagina esce in soli 5,5 secondi. Molto semplice da usare, ha un vassoio che può contenere 550 fogli. In questo momento costa 879,99 euro.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!