Tra le offerte Amazon oggi presenti in questo momento sull’e-commerce, segnaliamo la presenza di Xiaomi Redmi 9C proposto in sconto.

Si tratta di uno smartphone entry-level di fascia bassa, ma con una scheda tecnica interessante, a partire dal buonissimo display Dot Drop HD+ da 6,53″. A livello di prestazioni, monta un processore octa-core Mediatek Helio G35, abbinato a 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna (il minimo indispensabile, insomma) espandibili.

Per quanto concerne il comparto fotografico, Redmi 9C è dotato di una tripla camera con sensore principale da 13 MP (c’è anche una selfie camera). Uno dei suoi punti di forza è la batteria da 5000 mAh, che garantisce un’autonomia di lunga durata.

Veniamo al prezzo: solo in questo momento il device in questione è proposto alla cifra di 99,90 euro anzichè 129,90 euro. Un risparmio da non sottovalutare, se stai cercando un telefono essenziale ed economico.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promozione in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!