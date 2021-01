Tra le offerte Amazon oggi presenti sull’e-commerce in questo momento, segnaliamo la presenza di Fitbit Versa 2: si tratta di uno degli smartwatch più interessanti sul mercato.

Rispetto al modello precedente, il design è molto simile ma si presenta con un display leggermente più grande e più preciso (si vede molto bene al sole).

Ottimo l’always on display durante il monitoraggio delle attività. Non ha il GPS integrato, ma può sfruttare quello dello smartphone a cui è abbinato per monitorare corsa, bici, nuoto e molte altre modalità di sport.

Possiede il sensore di battito (funziona 24h su 24) e riesce a capire quando facciamo attività in maniera autonoma, qualora dovessimo dimenticarci di far partire il monitoraggio. Notevole il monitoraggio del sonno, ma la grande novità di Fitbit Versa 2 è l’integrazione di Alexa.

Presente il chip NFC, e a livello di autonomia dura 7-8 giorni con AOD disattivato, mentre se quest’ultimo è attivato arriva a 3-4 giorni.

Capitolo prezzo: in questo momento su Amazon è proposto alla cifra di 159,90 euro anzichè 199 euro. Davvero niente male!

In sintesi, occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promozione in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!