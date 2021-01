Offerte Amazon del 1 gennaio: ecco un tris di promo

Tra le Amazon offerte fine anno presenti oggi all’interno dell’e-commerce per il primo giorno dell’anno, segnaliamo in particolare tre prodotti che ci hanno maggiormente colpito.

Il primo è la scopa elettrica Bosch Unlimited Serie 6, dispositivo multifunzione wireless e senza sacco, che fa della potenza e maneggevolezza le sue doti principali. Possiede inoltre una spazzola motorizzata, accessori per ogni tipo di superficie e un’autonomia di 30 minuti. In questo momento è venduta al prezzo di 249 euro anzichè 349 euro.

Continuiamo con il secondo prodotto in offerta, ovvero una smart tv Sharp Aquos da 65″ Ultra HD 4K dotata di tecnologia HDR. Immagini notevoli e impianto audio davvero impressionante per un televisore ora proposto al prezzo di 699 euro anzichè 899 euro.

Concludiamo con un ottimo smartphone caratterizzato da una batteria mostruosa e un buonissima comparto fotografico: stiamo parlando di Umidigi Power 3, venduto solo per oggi al prezzo di 139,99 euro anzichè 199,99 euro.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!