Smart TV Sony in offerta su Amazon per i Pop Corn Days

Tra le offerte Amazon oggi mercoledì 24 gennaio presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo in particolare alcune smart tv Sony davvero notevoli.

Il primo modello che vogliamo proporti è una smart TV da 43″ 4K LED Ultra HD, dotata di processore 4K X-Reality Pro e tecnologia Triluminos display. Ottimo anche l’audio grazie alla funzionalità Clear+. In questo momento costa 559 euro anzichè 749 euro.

Proseguiamo con lo stesso identico modello visto in precedenza, solo che invece di 43″ ne ha 55″. Se stai cercando una soluzione più grande e vuoi rimanere su cifre non altissime, questa è la smart TV che fa al caso tuo. Ora costa 599 euro anzichè 899 euro.

Il terzo è sempre lo stesso modello, ma da 65″. Quindi è destinato a chi ha grossi spazi e vuole un televisore davvero grande. Costa 749 euro anzichè 1099 euro.

Chiudiamo infine con la smart TV più costosa della selezione che ti abbiamo indicato in questo articolo. Si tratta di un modello da 75″, simile per caratteristiche a quelli visti precedentemente, ma con l’aggiunta di Android TV e della compatibilità con gli assistenti vocali. Costa 1199 euro.

In sintesi, delle occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promozioni in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro. A noi non resta che darti appuntamento alla prossima: continua a seguirci per le migliori offerte presenti su Amazon!