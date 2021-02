Xiaomi Redmi 9T tra le offerte Amazon oggi: i dettagli

Tra le offerte Amazon di oggi presenti all’interno dell’e-commerce, segnaliamo la presenza di Xiaomi Redmi 9T. Andiamo a scoprire le caratteristiche tecniche di questo smartphone e il prezzo ribassato proposto in questo momento.

Si tratta di un device con display FHD+ da 6,53″, che monta un processore Snapdragon 662 abbinato a 4 GB di RAM e 128 GB di memroia interna. La batteria è da ben 6000 mAh, e garantisce un’autonomia di lunga durata, che supera tranquillamente la giornata di intenso stress. Presente anche la ricarica rapida da 18W.

Il comparto fotografico è caratterizzato invece da una fotocamera quadrupla con sensore principale da 48 MP. C’è la tecnologia NFC, compatibile con Google Pay.

Veniamo al prezzo: in questo momento Redmi 9T è proposto alla cifra di 179 euro. Considerando che costa 239 euro, il risparmio è sicuramente molto appetibile.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

