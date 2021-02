Smartwatch in offerta: su Amazon tanti Huawei in promo

Sei alla ricerca di uno smartwatch in offerta? Buone notizie! Su Amazon ora sono stati messi in prmozione diversi modelli Huawei. Andiamo a scoprire i dispositivi più interessanti.

Il primo wearable che vogliamo in promo che vogliamo segnalarti è Huawei Band 4 Pro. Dispone di un ottimo display AMOLED da 0,95″ a colori, molto luminoso e ben fatto. Tra le sue funzioni più interessanti, c’è il supporto all’analisi del sonno tramite AI, il monitoraggio del battito cardiaco h24 e la resistenza all’acqua fino a 5 ATM.

Implementa inoltre il modulo GPS, che consente di correre senza avere lo smartphone per forza con sè. Per quanto riguarda l’autonomia, Huawei dichiara che il modello in questione può girare per 12 giorni in condizioni di uso normali, mentre si riducono a 7 ore con il GPS attivato.

In questo momento viene venduto al prezzo di 42,90 euro: si tratta del minimo storico per quanto concerne questo smartwatch.

Continuiamo con Huawei Watch FIt. Si tratta di uno smartwatch dotato di un ottimo display AMOLED rettangolare da 1,64″, molto luminoso. Dispone di addirittura 96 modalità di allenamento: 11 modalità di allenamento (tra cui corsa, nuoto e ciclismo) con dati in tempo reale e 85 modalità personalizzate. Tra le altre, ha il GPS integrato, 5ATM e il sensore di monitoraggio della frequenza cardiaca con AI.

Quest’ultimo è attivo durante l’intero arco della giornata, anche mentre si dorme. Rileva tempestivamente se la frequenza supera i valori normali. Rileva anche la saturazione dell’ossigeno e ha una durata della batteria che si attesa tra i 10 giorni di autonomia.

Grazie alla tecnologia rapida, può funzionare per un’intera giornata con una singola ricarica di cinque minuti. In questo momento costa meno di 100 euro.

Chiudiamo con Huawei Watch GT 2. Tra le caratteristiche tecniche più interessanti, si contraddistingue innanzitutto per la sua ampissima autonomia: la batteria da 455 mAh è perfetta per garantire dieci giorni di utilizzo continuo, senza rinunciare ad alcuna funzione. Ottimo anche il design, molto elegante ma al tempo stesso moderno e originale.

Il display Amoled è di alta qualità, e l’hardware ha un livello molto alto. Ha il GPS integrato, oltre ai sensori per il battito cardiaco e all’accelerometro. Misura la frequenza cardiaca, i passi con la proiezione sulla forma fisica e il livello di stress. Ora costa 139,90 euro.

In sintesi, occasioni da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale delle promo in questione, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.