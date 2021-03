Offerte Amazon, Motorola Edge in promozione!

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo Motorola Edge proposto ad un prezzo ribassato davvero notevole.

Lo smartphone in questione può contare su un display Full HD+ con densità di pixel pari a 440 PPI. Il display del nuovo Motorola Edge presenta una diagonale di 6.7 pollici ed essere realizzato con tecnologia OLED (le stesse specifiche potrebbero essere riproposte dall’Edge+).

Da segnalare anche la presenza del SoC Qualcomm Snapdragon 765G, il SoC di fascia media di Qualcomm che garantisce il supporto al 5G. Il chipset sarà supportato da 6 GB di memoria RAM (il top di gamma Edge+ avrà almeno 8 GB di RAM).

Ricordiamo, inoltre, che Motorola Edge presenta tre fotocamere posteriori, con un sensore principale da 64 Megapixel, un sensore grandangolare da 16 Megpaixel e un teleobiettivo da 8 Megapixel ed una batteria da 4.500 mAh.

Capitolo prezzo: solo in questo momento Motorola Edge viene venduto al prezzo di 449,90 euro anzichè 699,99 euro. Un risparmio notevole, dunque!

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare Motorola Edge al prezzo scontato di 449,90 euro.