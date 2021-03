Offerte Amazon oggi, OnePlus Nord in promozione

Tra le offerte Amazon presenti oggi all’interno dell’e-commerce, segnaliamo OnePlus proposto con un piccolo sconto, ma comunque interessante.

Si tratta di uno smartphone di fascia media, che può contare su un display Fluid AMOLED da 6.44 pollici in Full HD+ e aspect ratio 20:9, con frequenza d’aggiornamento a 90 Hz.

A livello di prestazioni, monta uno Snapdragon 765G (con scheda grafica Adreno 620) che garantisce la connettività 5G, accompagnato da 8/12 GB di memoria RAM e da 128/256 di storage interno.

Il sistema operativo è Android 10, che può contare sulla personalizzazione software OxygenOS 10, mentre la batteria da 4.115 mAh supporta la ricarica rapida Warp Charging 30T.

Sul retro è piazzata una quad-cam così composta: sensore principale da 48 MP (f/1.75), ultra-grandangolare da 8 MP con angolo di visione da 119 gradi, rilevatore di profondità da 5 MP e macro da 2 MP. Due, invece, le fotocamere frontali, da 32 e 8 MP (quest’ultima è una lente grandangolare).

Capitolo prezzo: in questo momento OnePlus Nord è venduto su Amazon alla cifra di 369 euro.

In sintesi, un’occasione da non lasciarsi sfuggire! Anche perchè non è stata indicata alcuna scadenza temporale della promo, quindi le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Ecco il link per acquistare OnePlus Nord al prezzo scontato di 369 euro.