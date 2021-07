OnePlus Nord 2 si preannuncia un flop poiché le specifiche del display sono confermate (purtroppo)

In vero stile OnePlus, l’azienda ha iniziato a divulgare dettagli sul dispositivo prima del suo lancio il 22 luglio. Oggi, l’ account Twitter di OnePlus India ha rivelato che il Nord 2 sfoggerà un display da 6,43 pollici con una frequenza di aggiornamento di 90Hz.

Il Nord originale presentava un display da 6,44 pollici leggermente più grande con la stessa frequenza di aggiornamento. Per quanto riguarda il Nord 2, la risoluzione del pannello utilizzato rimane un mistero, ma non saremmo sorpresi se anche questo fosse uguale al predecessore.