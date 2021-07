Come registrarsi a WhatsApp multi-dispositivo e accedere a quattro dispositivi contemporaneamente

WhatsApp è una delle migliori app di messaggistica in circolazione e sta finalmente ottenendo l’accesso multi-dispositivo. La funzione è ora disponibile per gli utenti beta su Android e iOS e ti consente di accedere a quattro dispositivi contemporaneamente senza rimanere connesso al telefono per inviare messaggi. Questo è un grosso problema per la piattaforma e la funzionalità è ora disponibile per gli utenti beta di tutto il mondo.

La cosa particolarmente interessante è che la funzione è crittografata end-to-end, garantendo lo stesso livello di sicurezza dell’app predefinita. Ecco come iniziare con WhatsApp multi-dispositivo e cosa puoi fare con la funzione.

Come registrarsi a WhatsApp multi-dispositivo

Apri WhatsApp . Premi il menu Panoramica (tre punti verticali). Tocca Dispositivi collegati Tocca Beta multi-dispositivo . Tocca Partecipa alla beta . L’adesione alla beta scollegherà i dispositivi connessi. Tocca Continua per unirti alla beta multi-dispositivo. Una volta che ti sei iscritto alla beta, puoi connettere un nuovo dispositivo al tuo account premendo il pulsante Collega un dispositivo . Prima di farlo, vai su web.whatsapp.com sul dispositivo di destinazione. Inserisci il passcode del tuo telefono o le informazioni biometriche e usa il lettore di codici QR per scansionare il codice QR da WhatsApp Web sul dispositivo di destinazione. Il tuo dispositivo ora dovrebbe essere collegato al tuo account e puoi utilizzare WhatsApp su quel dispositivo anche senza essere connesso al telefono.

Con il multi-dispositivo, puoi utilizzare il tuo account WhatsApp su quattro dispositivi aggiuntivi escluso il telefono.

Posso usare il mio account WhatsApp su più di un telefono?

Ci sono alcune limitazioni con l’implementazione di WhatsApp dell’accesso multi-dispositivo. Prima di tutto, la funzione è limitata a un telefono, quindi non c’è modo per te di utilizzare il tuo account WhatsApp su più di un telefono alla volta. Dovrai registrare nuovi dispositivi con il tuo telefono, proprio come facevi in ​​precedenza, e l’unica modifica questa volta è che non è necessario mantenere una connessione con quel telefono per inviare messaggi. Infine, se non utilizzi WhatsApp sul telefono per più di 14 giorni, i dispositivi a cui hai effettuato l’accesso verranno scollegati.

Multi-dispositivo è una funzione in versione beta limitata e la funzione stessa è disponibile solo per coloro che utilizzano la versione beta di WhatsApp. Se sei sul canale beta e non vedi l’impostazione per unirti alla beta multi-dispositivo, dovrai aspettare un po’; il servizio viene implementato in fasi.

Cosa non funziona su WhatsApp multi-dispositivo

Poiché WhatsApp ha appena iniziato a implementare il multi-dispositivo, ci sono alcune funzionalità che non funzionano ancora sul servizio. Ecco l’elenco completo: