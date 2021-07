Samsung annuncia l’evento Galaxy Unpacked di agosto, puoi prenotare “The Next Galaxy” in questo momento

È ufficiale: il prossimo Galaxy Unpacked inizia mercoledì 11 agosto alle 10:00 ET / 7:00 PT. Se queste perdite sono corrette (e supponiamo che siano basate sull’infografica), il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Z Flip 3 appariranno insieme a un Galaxy S21 FE, Galaxy Watch 4 Classic, Galaxy Watch Active 4 e i Galaxy Buds 2.

Per celebrare l’annuncio, Samsung sta persino aprendo le prenotazioni per “The Next Galaxy” proprio ora. Se sei interessato a potenziali annunci, vai alla pagina di prenotazione di Samsung e inserisci il tuo nome ed e-mail nel modulo. In questo modo, avrai diritto a ricevere $ 100 di credito aggiuntivo per la permuta quando permuta il tuo telefono attuale con uno dei nuovi, oltre all’opportunità di acquistare 12 mesi di Samsung Care+ a una tariffa scontata e un ” bonus preordine speciale”, sebbene Samsung non specifichi quale sarà il bonus.

Samsung terrà un altro evento virtuale Unpacked quest’anno, rendendola la seconda estate per vedere i più grandi dispositivi Samsung annunciati su un palco virtuale. Come suggerisce in modo così sottile l’infografica sopra, dovremmo dare una buona occhiata al Galaxy Z Fold 3 – questo è il rettangolo più grande con una cerniera allineata verticalmente – mentre il Galaxy Z Flip 3 a conchiglia arriverà in un elegante set di nuovi dual-tone colori. Ci aspettiamo anche che questi telefoni siano meno costosi dei loro predecessori, il che è sempre un bel tocco per una nuova versione.

Non c’è dubbio che entrambi questi telefoni entreranno immediatamente nell’elenco dei migliori telefoni Android quando verranno lanciati a breve. Per ora, registra il tuo interesse sul sito Samsung e continua a sfogliare qui l’11 agosto per la nostra copertura Samsung Unpacked!