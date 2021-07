Si dice che iPhone 13 sia dotato di WiFi-6E che offre velocità e portata migliorate

L’ iPhone 13 che verrà lanciato entro la fine dell’anno presenterà il protocollo WiFi 6E migliorato , offrendo agli utenti l’accesso a una versione estesa del framework WiFi 6 con l’ulteriore vantaggio di una banda a 6 GHz, secondo DigiTimes .

Apple ha introdotto il WiFi 6 con l’ iPhone 11 nel 2019 e, rispetto al precedente framework WiFi 5, WiFi 6 offre velocità e sicurezza notevolmente migliorate. WiFi 6E aggiunge modifiche minime rispetto a WiFi 6 ad eccezione di una banda da 6 GHz aggiuntiva, che si tradurrà in una maggiore larghezza di banda e meno interferenze per i dispositivi che supportano Wi-Fi 6E.

DigiTimes afferma che poiché Apple prevede di includere il nuovo framework nel modello di punta di quest’anno, diventerà lentamente lo standard per i dispositivi iOS e Android il prossimo anno, nonostante sia stato annunciato solo all’inizio dello scorso anno.

Apple è pronta a incorporare la tecnologia Wi-Fi 6E nei suoi nuovi iPhone per quest’anno e si prevede che la tecnologia diventerà una caratteristica standard degli smartphone iOS e Android nel 2022, hanno affermato le fonti.

Il rapporto di oggi ribadisce inoltre i rapporti passati secondo cui il sensore LiDAR, attualmente esclusivo dei modelli Pro e Pro Max di iPhone 12 di fascia alta , rimarrà esclusivo per quelle varianti. Rapporti all’inizio dell’anno hanno lanciato la possibilità che LiDAR si espanda a tutti i modelli della gamma; tuttavia, è sempre più improbabile che sia così.

Poiché i nuovi iPhone continueranno ad adottare sensori 3D Face ID per i modelli generali e scanner ToF LiDAR per la serie Pro, i tre giocatori GaAS vedranno anche i loro ricavi del terzo trimestre ulteriormente rafforzati dalla domanda di chip VCSEL per le soluzioni di rilevamento, hanno affermato le fonti.