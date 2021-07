Android 12 Beta 3 è qui con schermate a scorrimento native, rotazione automatica con rilevamento del volto

Google ha iniziato a lanciare Android 12 Beta 3 mentre il prossimo aggiornamento si avvicina alla stabilità della piattaforma. Mentre la Beta 2 riguardava l’introduzione di nuovi miglioramenti della privacy, la Beta 3 si concentra maggiormente sull’utilità, apportando alcune funzionalità molto richieste e migliorandone altre.

La prima caratteristica importante in arrivo nella nuova beta sono gli schermate a scorrimento. Questa è una funzionalità richiesta da tempo da molti utenti Android su telefoni come Google Pixel 5 , mentre molti dei migliori telefoni Android hanno già una propria implementazione.

Quando acquisiscono uno screenshot, gli utenti vedranno un pulsante “Cattura altro” per acquisire l’intera pagina, che può quindi essere ritagliata per ottenere esattamente ciò di cui hai bisogno.

Rotazione automatica migliore e più veloce

Google sta anche accelerando la rotazione automatica utilizzando la fotocamera frontale per rilevare l’orientamento del dispositivo. Ciò dovrebbe migliorare l’esperienza “per le persone che utilizzano i propri dispositivi mentre sono sdraiate su un divano o a letto, ad esempio”. La funzione utilizza il nuovo Private Compute Core in modo che le immagini risiedano solo sul dispositivo e non vengano mai inviate a Google.

Grazie al rilevamento dei volti e alle ottimizzazioni aggiuntive di Google, la rotazione automatica dovrebbe essere almeno il 25% più veloce rispetto a prima. Questa funzione sarà disponibile sugli smartphone Google a partire da Pixel 4 e successivi.

Altre caratteristiche della Beta 3

Altre funzionalità della Beta 3 includono l’accesso amministrativo per le aziende alla fotocamera e al microfono introdotti nella Beta 2, API dell’indicatore della privacy per aiutare a regolare la posizione del contenuto dell’app attorno agli indicatori e un nuovo motore di ricerca sul dispositivo per le app che consente agli utenti richiama facilmente i risultati per i contenuti dalle app o dal loro dispositivo.

Google sta anche evidenziando la sua nuova attenzione sui giochi mobili con funzionalità annunciate di recente come Play as You Download e una nuova dashboard di gioco, l’ultima delle quali arriverà su determinati dispositivi entro la fine dell’anno.

Android 12 Beta 3 è ora disponibile su telefoni Pixel selezionati e può essere installato tramite un aggiornamento OTA. Diversi altri OEM stanno partecipando al programma beta, ma la disponibilità di quest’ultima versione potrebbe variare.

La prossima build, Beta 4, porterà Android 12 alla stabilità della piattaforma, il che significa che tutte le API e i comportamenti di sistema rivolti alle app saranno definitivi. A questo punto, gli sviluppatori non dovranno preoccuparsi di ulteriori modifiche alla piattaforma che potrebbero influire sulle loro app. Questo verrà lanciato ad agosto prima che la versione completa e stabile di Android 12 venga rilasciata qualche tempo dopo.