Samsung introduce il Galaxy Z Fold 3 e il Galaxy Watch 4 in un video ufficiale

Secondo quanto riferito, i due dispositivi hanno fatto un’apparizione a sorpresa in un nuovo video pubblicato da Samsung sul suo canale YouTube ufficiale.

Come notate in questo video che ci presenta gli sviluppatori che lavorano dietro le quinte di Samsung apparentemente offre una rapida occhiata al Galaxy Z Fold 3 e di seguito il suo miglior smartwatch Android intorno al minuto 0:57 . Sebbene non diamo uno sguardo chiaro ai due dispositivi, questa sarebbe la prima volta che fanno la loro comparsa in una forma ufficiale.

Il Samsung Galaxy Z Fold 3 può essere visto in quella che sembra il suo nuovo design con il modulo fotocamera ridisegnato. A differenza delle custodie ufficiali Samsung per Galaxy Z Fold 2 , che coprono solo la parte posteriore del telefono, la custodia per Z Fold 3 sembra avere un pannello per proteggere anche il display anteriore. Nella stessa cornice si può vedere anche una variante argento del Galaxy Watch 4 Classic.