Apple contatta l’azienza Luxshare nella catena di fornitura di iPhone 13 per soddisfare gli obiettivi di produzione

Apple sta contattando più fornitori cinesi nel tentativo di raggiungere gli obiettivi per la produzione di iPhone 13.

Apple vuole produrre tra i 90 e i 95 milioni di iPhone fino a gennaio, secondo un precedente rapporto Nikkei , e la cinese Luxshare Precision Industry ha vinto il 3% degli ordini dai rivali taiwanesi Foxconn e Pegatron.

Luxshare inizierà a costruire l’iPhone 13 Pro questo mese, secondo le fonti, un importante passo avanti per un’azienda che non ha mai prodotto iPhone da sola.Due società che Luxshare ha acquisito lo scorso anno, il produttore sudcoreano di moduli per fotocamere Cowell e il produttore di strutture metalliche Casetek di Taiwan, forniranno anche componenti e parti chiave per i nuovi iPhone di quest’anno

Nonostante la piccola percentuale di Luxshare nella produzione di iPhone di quest’anno, il suo coinvolgimento avrebbe scosso i fornitori rivali di “iPhone”, si dice che diffidano della competitività del produttore cinese e della possibilità che possa rubare grandi quantità di ordini in futuro.

La capacità di Luxshare di entrare nella produzione di “iPhone” arriva nonostante le restrizioni commerciali statunitensi sulla Cina, il cui crescente coinvolgimento nella redditizia catena di approvvigionamento di Apple è avvenuto a spese dei rivali negli Stati Uniti, a Taiwan, in Giappone e in Corea del Sud.

Nel frattempo, si dice che anche il più grande produttore cinese di obiettivi per fotocamere per smartphone, Sunny Optical Technology, sia entrato per la prima volta nella catena di approvvigionamento di “iPhone”, fornendo una piccola quantità di obiettivi per fotocamere posteriori.

Il rapporto di oggi evidenzia la continua missione di Apple di diversificare il più possibile la propria catena di approvvigionamento, riducendo i rischi e migliorando il potere contrattuale tra i principali attori della catena di approvvigionamento come Foxconn e Samsung, che hanno tradizionalmente dominato la produzione di “iPhone”.

I modelli iPhone 13‌ dovrebbero essere annunciati il ​​mese prossimo e saranno simili alla gamma iPhone‌ 2020, con quattro dispositivi di dimensioni che includono 5,4 pollici, 6,1 pollici e 6,7 pollici, con due iPhone di fascia più alta Modelli “Pro” e due posizionati come dispositivi più economici e più convenienti.