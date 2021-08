Pokemon Unite: elenco di tutti i Pokémon giocabili

Pokémon Unite è ufficialmente uscito per Nintendo Switch. Sebbene non uscirà per i dispositivi Android fino alla fine dell’anno, a settembre 2021, i fan possono già capire quale potenziale Pokémon vorranno utilizzare in quello che promette di essere uno dei migliori giochi Android .

Per chi non lo sapesse, Pokémon Unite mette l’una contro l’altra squadre di cinque allenatori, ognuna armata con un solo Pokémon. I Pokémon possono evolversi, tenere oggetti per migliorare la propria posizione e persino imparare nuove mosse durante la battaglia. Ecco tutti i personaggi Pokémon giocabili di Pokémon Unite finora.

Al momento sono disponibili solo 21 Pokémon nel gioco, ciascuno suddiviso in uno dei cinque tipi: Attaccante, Tuttofare, Difensore, Velocista e Sostenitore. Altri Pokémon arriveranno in futuro, ma questi saranno sicuramente tutti disponibili quando il gioco verrà lanciato su dispositivi Android a settembre. Come nel caso di molti altri giochi multiplayer online Battle Arena (MOBA), esiste anche un elenco di livelli di Pokémon Unite, che ti dà la possibilità di vedere quale Pokémon è il migliore.

Ruoli e sistemi di tipo di battaglia

Pokémon Unite è diverso dai normali giochi Pokémon in quanto il sistema di combattimento si concentra sul tuo Pokémon piuttosto che su quali elementali o attacchi conoscono. Durante ogni partita in Pokémon Unite, i tuoi Pokémon cresceranno mentre combatti con loro, portando a evoluzioni temporanee che possono aiutarti a sconfiggere i tuoi nemici.

In Pokémon Unite, ci sono cinque tipi di battaglia:

Attaccante : Pokémon con bassa resistenza che eccellono nell’infliggere pesanti danni a distanza agli avversari. Pikachu Greninja Venausauro Ninetales di Alola Cramorant cenerentola Gardevoir

Speedster : Pokémon che hanno alta Mobilità e Attacco ed eccellono nell’effettuare attacchi rapidi e nel segnare punti. Zeraora Talonflame Absol Gengar

Tuttofare : Pokémon che hanno attacco e resistenza bilanciati Lucario Machamp Garchomp

Difensore : Pokémon che hanno una resistenza maggiore ed eccellono nel proteggere i loro alleati e nel fermare gli avversari. Snorlax Crustle Slowbrow

Sostenitore : Pokémon che forniscono supporto alla squadra infliggendo condizioni di stato agli avversari e curando gli alleati in un combattimento. Eldegoss Mr. Mime Wigglytuff



Licenze Pokémon

Queste licenze Pokémon possono essere acquistate nel gioco spendendo monete Aeos o gemme Aeos. Le monete Aeos si guadagnano semplicemente giocando, con le gemme che possono essere acquistate con denaro reale per accelerare la possibilità di giocare con determinati Pokémon. I prezzi per ogni licenza Pokémon sono i seguenti:

Pokémon Monete Aeos Gemme di Aeos assoluto 10.000 575 Ninetales di Alola 8.000 460 Charizard 6.000 345 cenerentola 8.000 460 Cramorant 8.000 460 Crustle 8.000 460 Eldegoss 6.000 345 Garchomp 10.000 575 Gardevoir 8.000 460 Gengar 10.000 575 Greninja 10.000 575 Lucario 10.000 575 Machamp 8.000 460 Mr. Mime 8.000 460 Pikachu 6.000 345 Slowbro 6.000 345 Snorlax 6.000 345 Talonflame 6.000 345 Venasauro 8.000 460 Wigglytuff 8.000 460

Ci sono Pokémon gratuiti?

Sebbene le licenze Pokémon siano disponibili per l’acquisto, non tutti i Pokémon in Pokémon Unite richiedono di spendere valuta. Attualmente, 12 Pokémon possono essere acquisiti gratuitamente. È importante notare, tuttavia, che alcuni Pokémon sono disponibili solo durante eventi a tempo limitato, quindi assicurati di prenderli quando puoi prima che non siano più disponibili gratuitamente.