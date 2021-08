Perché Google Pixel 4A 5G è nell’elenco dei telefoni 5G più convenienti?

Siamo in un’era in cui la tecnologia si reinventa e migliora costantemente. Lo scorso ottobre, la società americana Google ha lanciato due nuovissimi gioielli che sfidano ogni concorrenza: il Pixel 5 e una versione 5G di Pixel 4A, adeguatamente chiamata Pixel 4a 5G.

Dotato di una seconda fotocamera ultra-estesa, uno schermo, una batteria più grande e un processore leggermente più potente del 4A, il Pixel 4a 5G è andato rapidamente esaurito nelle prime settimane dalla sua uscita. Ancora più sorprendentemente, lo smart phone costa solo 499 $, e sfidando tutta la concorrenza si inserisce nella lista dei telefoni 5G più economici. Ciò dà spazio a nuove ere in cui un numero sempre più grande di utenti può godere di un’esperienza migliore, sia che stiano giocando ai videogiochi, utilizzando applicazioni o visitando un casinò online.

Scopriamo in questo articolo perché Google Pixel 4a 5G è uno dei telefoni 5G più convenienti nonostante le sue caratteristiche veramente impressionanti.

Pixel 4a 5G è solo una versione sistemata di Pixel 5

Sì, hai letto bene!!! È proprio così, il Pixel 4a5G non è affatto la versione XL del 4a ma è un Pixel 5 sistemato e rimodellato. La decisione di Google è alquanto strategica perché l’obiettivo dell’azienda è di alleggerire la spesa per il consumatore in modo che il telefono sia accessibile e amato da un gran numero di persone.

Inoltre, la riduzione del costo di Pixel 4a 5G è dovuta al fatto che Google ha rinunciato ad alcuni elementi, non per questo meno essenziali. Tanto per cominciare, a livello estetico il nuovo telefono è stato dotato di un design in plastica, che lo rende meno piacevole da guardare e da maneggiare, anche in contrasto con il corpo in alluminio del Pixel 5.

Il telefono non dispone della ricarica wireless

Una delle cose a cui Google ha deciso di rinunciare durante la progettazione dei nuovi telefoni è la possibilità della ricarica wireless. Dovrai quindi continuare con la vecchia pratica di collegare un cavo alla porta di tipo C del cellulare per caricarlo. Questo è decisamente meno elegante. In più, è impossibile caricare un altro dispositivo compatibile posizionandolo sul 4A 5G, perché manca anche la funzione di condivisione della batteria. Ma sono proprio questi gli aspetti che lo rendono meno costoso.

Non c’è più il riconoscimento facciale

Va ora precisato che il riconoscimento facciale non è più presente su Pixel 4a 5G come negli altri telefoni Pixel 4. Google ha deciso di fare a meno anche di questo. Il marchio ha deciso in questo modo di risparmiare molti soldi sul suo nuovissimo gioiello.

Per sbloccare il telefono ora, non puoi più semplicemente mettere il telefono davanti al tuo viso e farti riconoscere. Dovrai, invece, usare il sensore di impronte digitali vecchio stile. Anche se questa funzione è veloce, può essere comunque difficile abituarcisi, soprattutto quando si è molto impegnati e si deve usare il laptop con urgenza. Ovviamente la disattivazione di questa funzionalità ha permesso al colosso americano di rilasciare un prodotto accessibile a tutte le tasche.

Alla fine, ci rendiamo conto che, nonostante le nuove funzionalità che sono state aggiunte, come la modalità 5G e tutte le interessanti novità apportate alla fotocamera, il Pixel 4a 5G ha un grande deficit di funzionalità rispetto ad altri telefoni. Tuttavia, l’esperienza dell’utente rimane più che accettabile. Con tutte queste funzionalità a cui Google ha rinunciato, è normale che il prezzo sia relativamente alla portata di tutti, così come è normale che il telefono sia uno dei telefoni 5G più convenienti. Si può dire comunque che abbia tutte le carte in regola per giocarsela bene con la concorrenza.