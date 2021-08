I Samsung Galaxy Z Fold 3 e Z Flip 3 stanno superando la serie Galaxy S21 nelle vendite in pre-ordine

I nuovi dispositivi pieghevoli Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 di Samsung stanno suscitando più interesse tra i consumatori in Corea del Sud rispetto alla serie Galaxy S21. Secondo The Korea Herald , Samsung ha ricevuto un totale di 450.000 preordini per i due telefoni a partire da domenica.

Fonti del settore ritengono che i preordini totali per i due pieghevoli potrebbero persino raggiungere gli 800.000. Per riferimento, Samsung ha ricevuto solo 80.000 preordini per il Galaxy Z Fold 2.

Sorprendentemente, i nuovi pieghevoli si stanno dimostrando ancora più popolari dei migliori telefoni Android di Samsung . Il rapporto afferma che i preordini per i due pieghevoli sono il doppio di quelli della serie Galaxy S21 e 1,5 volte quelli della serie Galaxy Note 20.

Secondo le statistiche condivise da un importante studio sudcoreano, quasi il 49% dei preordini per il Galaxy Z Fold 3 proveniva da clienti tra i 20 e i 30 anni, mentre la stessa fascia di età rappresentava il 57% del totale dei preordini per i più conveniente Galaxy Z Flip 3 . Questi numeri suggeriscono chiaramente che i nuovi dispositivi pieghevoli di Samsung hanno avuto successo nel catturare l’attenzione dei giovani consumatori, almeno in Corea del Sud.

Il motivo principale dietro l’interesse per Galaxy Z Fold 3 e Galaxy Z Flip 3 è probabilmente il loro prezzo più conveniente. Il Galaxy Z Fold 3 di Samsung ha un prezzo inferiore del 16,6% rispetto al suo predecessore in Corea del Sud, mentre il Galaxy Z Flip 3 parte da 1,3 milioni di KRW.