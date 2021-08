Thunderbolt 5 potrebbe raddoppiare la larghezza di banda a 80 Gbps

Un dirigente di Intel sembra aver trapelato involontariamente i dettagli di Thunderbolt 5, il protocollo di interfaccia hardware di nuova generazione che deve ancora essere annunciato ufficialmente da Intel.

I dettagli sono apparsi domenica in una foto twittata, poi cancellata, dall’EVP e GM del Client Computing Group di Intel, Gregory Bryant, che stava documentando la sua visita ai laboratori di ricerca e sviluppo di Intel in Israele.

Come delineato da AnandTech , la foto ha rivelato un poster su una parete di laboratorio con le parole “80G PHY Technology”, suggerendo che la connettività TB5 supporterà una larghezza di banda a 80 Gbps Gb/s, o il doppio della larghezza di banda dell’esistente Thunderbolt 4 e connessioni USB 4.

Il poster include anche la frase “è mirato a supportare l’ecosistema USB-C esistente”, il che implica che Intel intende eseguire la larghezza di banda extra attraverso lo stesso connettore di interfaccia USB-C.

Intel ha lanciato Thunderbolt 4 l’anno scorso e diversi accessori TB4 sono disponibili da un po’ di tempo , ma gli ultimi modelli di Mac e iPad Pro di Apple supportano ancora solo Thunderbolt 3. Tuttavia, mentre TB4 offre più potenza e utilità ed è retrocompatibile , non fornisce qualsiasi aumento della larghezza di banda rispetto ai 40 Gb/s massimi di Thunderbolt 3, quindi il passaggio a Thunderbolt 5 con il suo throughput massimo raddoppiato potrebbe essere significativo.

Il risultato pratico di queste innovazioni potrebbe significare, ad esempio, TB5 che supporta frequenze di aggiornamento più elevate per monitor 4K e 8K fornendo al contempo compatibilità con le vecchie connessioni Thunderbolt e USB.

Al momento non è chiaro se Intel Thunderbolt 5 verrà lanciato ufficialmente e supportato dai futuri dispositivi Apple, ma la fuga involontaria fornisce almeno un picco in cui Intel potrebbe portare il protocollo di interfaccia in futuro.