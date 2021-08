I diversi modi in cui giocare ai casinò online anche sullo smartphone

Il mondo della tecnologia, come ben sappiamo, non smette di evolversi e migliorarsi, tanto che oggi sono moltissimi i servizi che, un tempo disponibili solo nel mondo fisico, sono finalmente approdati in rete. Anzi, sempre molti più utenti finiscono con il preferire e utilizzare queste nuove versioni a quelle più tradizionali. È il caso anche dei casinò digitali, che non sono solo fruibili su internet con pochi clic, ma oggi sono disponibili anche sul nostro smartphone.

I casinò online sullo smartphone

Non tutti hanno la fortuna di avere sempre un computer sotto mano, ma negli ultimi anni gli smartphone hanno iniziato a sostituirsi a questi dispositivi, donandoci così una libertà senza precedenti e la possibilità di accedere in qualsiasi momento ai nostri giochi preferiti. Chi quindi oggi vuole giocare sui casinò al blackjack online, al poker, alla roulette o a molto altro ha solo bisogno di una connessione internet e di uno smartphone.

Se all’inizio i casinò online sono infatti stati sviluppati per essere fruibili da broswer sul computer, negli anni questi sono approdati sugli smartphone adattandosi anche alle caratteristiche specifiche di questi dispositivi, tenendo così in considerazione le differenze grafiche, il consumo di dati online e la memoria del cellulare. In questo modo, quindi, i diversi casinò online sono stati in grado aumentare il loro raggio di azione, andando così ad attirare anche quei potenziali clienti che non hanno tempo per giocare da computer. Gli utenti, inoltre, hanno a disposizione diverse opzioni quando si tratta di giocare online da smartphone.

Come giocare sullo smartphone

Ormai non esistono smartphone senza app, e anche i principali casinò digitali hanno sviluppato applicazioni dedicate su cui è possibile trovare i giochi dei casinò, incluse anche le partite live. Queste app hanno diversi vantaggi: sono innanzitutto sviluppate tenendo a mente la fruizione da smartphone, per cui grafica, dimensioni e dinamiche sono adattate ai bisogni degli utenti che utilizzano questi dispositivi. L’app, inoltre, offre la possibilità di trovare tutti (o quasi) i giochi di un determinato casinò in un solo programma senza quindi dover fare ulteriori ricerche online. Ci sono però anche degli svantaggi. Le app dei casinò, infatti, non sono sempre disponibili sui principali app store, ma vanno scaricate direttamente dai siti delle diverse sale da gioco online.

Non sempre, inoltre, il nostro casinò preferito ha sviluppato un’app dedicata su cui giocare. Chi non volesse giocare tramite app può però utilizzare il broswer del cellulare, accedendo così alla piattaforma del casinò online. I principali casinò online hanno sviluppato versioni browser ottimizzate per la fruizione dallo smartphone, ma il funzionamento potrebbe essere comunque meno fluido, il telefono potrebbe essere più facilmente rallentato o il consumo di dati potrebbe essere maggiore. Questa opzione può inoltre risultare più scomoda perché, nonostante l’ottimizzazione per smartphone, il browser funziona in modo simile a quello dei computer e il suo utilizzo potrebbe risultare scomodo da cellulare.

Gli appassionati del gioco non hanno più bisogno di avere a portata di mano un computer perché oggi possono accedere ai loro giochi preferiti direttamente da smartphone, scegliendo tra le app e i browser ottimizzati per cellulare.