Le spedizioni di smartphone OnePlus sono cresciute di ben 257% a livello globale nel primo semestre 2021

OnePlus ha annunciato che le sue spedizioni globali di smartphone hanno registrato una massiccia crescita del 257% su base annua nella prima metà del 2021. Ha raggiunto una “crescita significativa delle vendite” in quasi tutti i principali mercati di smartphone, inclusi Stati Uniti, Europa, India e Cina.

La crescita è stata apparentemente guidata dalla serie OnePlus 9 dell’azienda e dai telefoni della serie Nord di fascia media. Anche la serie Nord N di OnePlus, esclusiva degli Stati Uniti, ha svolto un ruolo importante. La società afferma di aver venduto oltre 1 milione di telefoni della serie Nord N da gennaio. OnePlus è emerso come il marchio di smartphone in più rapida crescita negli Stati Uniti nel primo semestre 2021 con una crescita delle spedizioni del 428%.

OnePlus è stato anche il marchio in più rapida crescita in Europa, dove le spedizioni sono aumentate del 304% rispetto al primo semestre 2020. Secondo l’ultimo Smart Tracker di Counterpoint Research India per il secondo trimestre del 2021, OnePlus ha guidato il mercato degli smartphone premium del paese con una quota del 48%. OnePlus 9 e 9 Pro sono stati tra i primi tre telefoni più venduti nel segmento degli smartphone ultra-premium in India. Anche in Cina, dove l’azienda vende solo i suoi telefoni di punta della serie OnePlus 9, le spedizioni sono aumentate del 124% su base annua nella prima metà del 2021.