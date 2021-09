Apple mette in evidenza le funzionalità aggiuntive di iOS 15, come il cambio del numero di telefono dual-SIM nelle conversazioni iMessage

Oltre a rivelare che il supporto di rete Trova la mia per AirPods Pro e AirPods Max è stato posticipato fino a “più tardi questo autunno”, Apple ha affermato che iOS 15 consente agli utenti di passare facilmente da un numero di telefono all’altro nel mezzo di una conversazione iMessage su un iPhone con Dual SIM supporto, inclusi iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR e versioni successive.

Gli aggiornamenti includono l’aggiunta del giapponese nell’elenco delle nuove lingue di controllo vocale e l’aggiunta di Singapore per i paesi con mappe della qualità dell’aria nell’app Meteo su iOS 15 . Apple ha anche rivelato che iOS 15 ha un nuovo carattere di sistema arabo SF e, in India, gli utenti possono scegliere tra un massimo di 10 app a pagamento UPI utilizzate più di recente quando scansionano i codici QR UPI utilizzando l’app Fotocamera per i pagamenti dei commercianti.

Per quanto riguarda l’app Maps, Apple ha rimosso la dicitura dalla pagina delle funzionalità di iOS 15 che diceva che l’app sarebbe passata a una prospettiva a livello stradale 3D quando si avvicinava a uno svincolo complesso. Non è del tutto chiaro se la funzione sia stata abbandonata.

Apple ha etichettato iCloud Private Relay come funzionalità beta il mese scorso e la pagina delle funzionalità di iOS 15 ora afferma che quando si utilizza Private Relay, alcuni siti Web potrebbero avere problemi, come mostrare contenuti per la regione sbagliata o richiedere passaggi aggiuntivi per l’accesso. Questo rispecchia stampa fine aggiunta alla sezione iCloud Private Relay dell’app Impostazioni su iPhone.