Autodoc: App per i pezzi di ricambio

Come si sa, AUTODOC ha creato un’applicazione, pensata per essere un aiuto effettivo e di facile utilizzo per gli utenti, facilmente reperibile in Google Play: basta infatti scansionare il codice QR per scaricarla sul proprio cellulare. Per quanto riguarda i dati tecnici, l’applicazione ha una dimensione pari a 39 M ed è necessario possedere un Android 5.0 o anche una versione successiva affinché funzioni in maniera efficiente. La versione corrente è 1.9.1. Questa versione ha accesso alla telecamera, permettendo di scattare immagini e di fare video, che possono poi essere condivisi con gli specialisti, ed allo spazio di archiviazione del cellulare.

Vediamo quindi di riassumere le caratteristiche più importanti dell’applicazione AUTODOC in modo chiaro e coinciso.

L’applicazione permette l’accesso ad un ampio catalogo illustrato di pezzi di ricambio, che mette a disposizione oltre 1.000.000 di pezzi di ricambio di alta qualità con 5914 modelli di 45 marchi: e tutto questo sul proprio smartphone. Tutti i ricambi sono rigorosamente nuovi e non di seconda mano. Il catalogo è di facile consultazione, permettendo di fare singole ricerche per articolo; la visualizzazione dei singoli articoli costituisce un aiuto concreto nella scelta del pezzo di ricambio adatto per la propria auto. Un chiaro sistema di selezione per marca e per modello rappresenta un ulteriore supporto che facilita l’ordine online comodamente da casa. La funzione 1-click order, che si attiva dopo il primo acquisto, rende gli ordini semplici e veloci. Sull’App AUTODOC sono inoltre disponibili ben 15 metodi di pagamento, che facilitano ulteriormente la vita. AUTODOC offre spedizioni in tutte le città e regioni d’Italia, isole comprese.

L’applicazione permette anche di ricevere un supporto dagli specialisti dell’azienda che risponderanno online per chat o per telefono a tutte le domande ed i dubbi che si hanno sui pezzi di ricambio che interessano. Il servizio è inoltre disponibile in tutte le maggiori lingue europee, ed è del tutto gratuito chiaramente per quanti hanno scaricato l’app. Nel caso non si abbiano del tutto le idee chiare sull’esatto componente che l’auto necessita, tramite l’applicazione è possibile attivare il servizio AUTODOC PLUS Expert. Questo servizio supplementare fa in modo che gli esperti di AUTODOC verifichino la compatibilità dei pezzi ordinati con il veicolo del cliente, evitando in questo modo che venga spedito a casa il pezzo sbagliato.

L’applicazione conserva inoltre in ordine cronologico tutti i dati relativi agli ordini effettuati, permettendo in questo modo di ordinare di nuovo gli stessi articoli senza doverli cercare di nuovo. Essa permette poi di ricevere notifiche sullo stato dell’ordine, oltre che informazioni sugli sconti e le promozioni in corso, permettendo un importante risparmio di denaro.

Riassumendo, l’applicazione AUTODOC si presenta come un pratico e comodo supporto per quanti hanno bisogno di un aiuto concreto per trovare il pezzo di ricambio adatto per la propria auto.