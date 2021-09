Come internet ha cambiato il mondo della finanza

Internet è stata sicuramente una delle rivoluzioni tecnologiche più importanti degli ultimi secoli, in quanto ha generato una serie di cambiamenti radicali in moltissimi aspetti che caratterizzano la nostra società. Ha avuto un impatto rilevante ad esempio sul modo in cui si ascolta la musica, si guardano i film, si acquistano i prodotti e nel modo in cui comunichiamo tutti i giorni.

Ma forse non tutti hanno preso in considerazione anche l’impatto che ha avuto all’interno del mondo della finanza, generando effetti molto vantaggiosi sugli investimenti, soprattutto per i cosiddetti investitori al dettaglio, ovvero un investitore individuale non professionale che acquista e vende titoli tramite società di brokeraggio tradizionali o online.

Un forte impatto si è rilevato soprattutto sull’abbassamento delle commissioni legate agli investimenti, portando inoltre una maggiore informazione e trasparenza per gli investitori, rendendo di fatto il mercato più efficiente.

L’impatto del miglioramento della comunicazione

La grande disponibilità di informazioni garantita da internet rappresenta sotto certi aspetti uno dei vantaggi più grandi al livello di investimenti.

Prima dell’avvento di internet infatti l’investitore accedeva difficilmente a tutte le informazioni necessarie inerenti a società, titoli, obbligazioni e fondi comuni di investimento. Era infatti molto complesso tenerli sempre sotto controllo, bisognava ad esempio consultare la letteratura finanziaria, contattare aziende per ottenere informazioni sui rapporti finanziari e ciò comportava un enorme costo in termini sia di spesa che di tempo, oggigiorno invece basta accedere ad ad internet direttamente dal proprio smartphone per avere un quadro sempre aggiornato della situazione, trovando facilmente online i rapporti aziendali e i vari documenti finanziari.

Moltissimi siti Web hanno inoltre iniziato a fornire un importante servizio compilando quotidianamente una serie di informazioni finanziarie che gli investitori possono consultare in ogni momento.

Abbassamento delle Commissioni.

Come già accennato l’avvento di internet ha comportato anche una riduzione delle commissioni per tutti gli investitori, soprattutto per gli investitori al dettaglio. Non è infatti difficile trovare al giorno d’oggi dei broker che offrono circa 10€ per un comune scambio di azioni, mentre poco tempo fa, vista la scarsa disponibilità di broker di sconto, i broker a servizio completo esercitavano un totale controllo sul mercato addebitando tassi di commissioni molto più elevati.

I vantaggi

Uno studio della Wharton Business School ha individuato i principali vantaggi che l’avvento di internet ha apportato al mondo della finanza. La trasparenza è sicuramente uno dei vantaggi principali, essa ha permesso di analizzare le informazioni in maniera molto semplificata potendo quindi trarre adeguatamente le proprie conclusioni e decidere su come investire.

Il secondo vantaggio è dato dai prezzi differenziati che hanno comportato la scomparsa dei cosiddetti broker a servizio completo (che applicavano prezzi elevati) riducendo significativamente i costi addebitati per effettuare le transazioni finanziarie ed infine la disintermediazione , aggirando quindi la necessità di avvalersi di broker e consulenti sia per questioni di informazione sia per la negoziazione.

Ovviamente tutti questi cambiamenti sono stati accompagnati anche da interessanti evoluzioni dal punto di vista fiscale, è infatti importante avere un’adeguata conoscenza delle tasse prima di avventurarsi nella finanza.

Gli investimenti online producono un reddito che in quanto tale deve essere sottoposto ad un adeguato regime fiscale, devono essere dichiarati all’interno del modello unico subendo una tassazione pari al 26%.

È anche importante tenere in considerazione che spesso gli investimenti possono riguardare anche diverse valute, come dollaro e yen, bisogna quindi conoscere per esempio quanto vale un dollaro in euro.

Le criptovalute

Internet ha portato anche alla creazione delle famose criptovalute, ovvero una particolare tipologia di moneta digitale, in grado di funzionare in maniera autonoma esternamente ai sistemi bancari e governativi.

Negli ultimi anno questa tipologia di moneta ha subito importanti evoluzioni e sta iniziando ad essere accettata da molte società come per esempio la multinazionale PWC (Price Waterhouse Coopers), ciò ha portato inevitabilmente molti investitori a puntare su di loro, basti pensare all’incremento di valore subito negli anni dalla più famosa criptomoneta ovvero il Bitcoin, dal valore di circa 9.152 dollari del 2019 agli attuali 46.307 dollari.

Tuttavia questi mercati sono ancora efficienti in quanto caratterizzati da numerose fluttuazioni di prezzo e facilmente influenzabili da notizie ed eventi specifici del settore.