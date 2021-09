Apple presenta le nuove cuffie Beats Studio3 in edizione limitata

Apple ha presentato le cuffie Beats Studio3 in edizione limitata in collaborazione con A-COLD-WALL , un marchio di moda del designer britannico Samuel Ross.

Le cuffie wireless saranno disponibili in un colore ardesia con una finitura “cemento maculato” che copre sia le cuffie che i cuscinetti auricolari. C’è un logo ACW all’esterno dell’archetto, mentre l’interno dell’archetto ha un colore argilla con più marchio A-COLD-WALL. La custodia per il trasporto inclusa è anche marchiata con un logo ACW.

I Beats in edizione limitata sono elencati come in arrivo sul negozio online di Apple, con un prezzo fissato a $ 349,95 negli Stati Uniti.

Apple ha rilasciato per la prima volta Beats Studio3 a settembre 2017 e da allora sono stati resi disponibili diversi design in edizione limitata. Le cuffie wireless over-ear sono dotate del chip W1 di Apple per una configurazione perfetta con i dispositivi Apple, fino a 22 ore di durata della batteria con cancellazione attiva del rumore abilitata, un design pieghevole e altro ancora. Tieni presente che le cuffie hanno quattro anni e hanno ancora il Bluetooth 4.0 e una porta micro USB per la ricarica.