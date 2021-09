Il Samsung Galaxy S21 uscita la patch di sicurezza di ottobre 2021

Samsung ha nuovamente iniziato a implementare una nuova patch di sicurezza Android sui suoi migliori telefoni Android prima di tutti gli altri. Secondo un rapporto di SamMobile , il trio Galaxy S21 ha iniziato a ricevere un nuovo aggiornamento software con numero di build G991BXXU3AUIE. L’aggiornamento porta l’ultima patch di sicurezza Android datata 1 ottobre 2021.

L’aggiornamento sembra essere attualmente disponibile per gli utenti in Germania, India e Filippine. Come di solito accade, ci vorranno una settimana o due prima che l’aggiornamento diventi più ampiamente disponibile. Il registro delle modifiche ufficiale apparentemente menziona che l’aggiornamento porta anche “una migliore stabilità delle funzioni”.

Una volta che l’ultimo aggiornamento sarà disponibile per il tuo Galaxy S21 , Galaxy S21+ o Galaxy S21 Ultra , riceverai una notifica che ti chiederà di scaricarlo e installarlo sul tuo dispositivo. Puoi anche verificare manualmente l’aggiornamento della sicurezza di ottobre andando su Impostazioni> Software> Scarica e installa.