iPhone 13 Pro Max vince il premio per il miglior display per smartphone di DisplayMate

DisplayMate ha assegnato oggi all’iPhone 13 Pro Max il suo “Best Smartphone Display Award”. Il dispositivo ha ottenuto il più alto grado di prestazioni del display dell’azienda di A+

I modelli di iPhone 13 Pro sono dotati di un nuovo display Super Retina XDR con ProMotion, che è il marchio Apple per una frequenza di aggiornamento variabile tra 10Hz e 120Hz. Questa tecnologia consente al display di aggiornarsi da 10 volte al secondo a risparmio energetico a 120 volte al secondo ultra fluide a seconda del tipo di contenuto visualizzato sullo schermo.

Uno dei record che l’iPhone 13 Pro Max ha impostato era la massima luminosità a schermo intero per gli smartphone con display OLED, secondo l’analisi approfondita di DisplayMate. Apple afferma che l’iPhone 13 Pro Max ha una luminosità massima di 1.000 nit per i contenuti tipici e 1.200 nit per i contenuti HDR. In confronto, l’iPhone 12 Pro Max ha una luminosità massima di 800 nit per i contenuti tipici e 1.200 nit per i contenuti HDR.

Altri record impostati o abbinati da iPhone 13 Pro Max includono la massima precisione assoluta del colore, il rapporto di contrasto più elevato, la riflessione dello schermo più bassa e altro ancora.

Samsung è il fornitore esclusivo dei pannelli OLED LTPO utilizzati per l’iPhone 13 Pro Max, secondo Display Supply Chain Consultants, ma secondo quanto riferito LG mira a iniziare a fornire ad Apple pannelli OLED LTPO già dal prossimo anno.